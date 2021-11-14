Черногория — Нидерланды: счет матча 2:2, обзор голов

на своем поле сыграла вничью с(2:2) в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе G.

На 25-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Янкович зацепил Классена на входе в свою штрафную.

Мемфис Депай нанёс удар низом в левый угол, Шаркич прыгнул в ту же сторону, но под рукой вратаря пролетел мяч.

На 54-й минуте Дюмфрис прострелил с правого фланга в штрафную Черногории, где Депай сыграл технично, пяткой переправив мяч в ворота.

На 82-й минуте, в завершении контратаки сборной Черногории Осмаич вывел Илию Вукотича на свидание с вратарём. Илия ушёл влево, обыграв вратаря, и покатил мяч в пустую рамку.

А на 86-й минуте, после подачи с левого фланга Никола Вуйновича выиграл верховую борьбу у Блинда и точно пробил головой.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G Черногория — Нидерланды 2:2 Голы: 0:1 Мемфис Депай (пенальти) (25'), 0:2 Мемфис Депай (54'), 1:2 Ilija Vukotic (82'), 2:2 Nikola Vujnovic (86') Черногория: Матия Саркич, Marko Vukcevic, Игор Вуячич, Стефан Савич, Жарко Томашевич (Milos Raickovic, 80'), Милутин Осмаич, Владимир Йовович (Nikola Vujnovic, 62'), Марко Янкович (Drasko Bozovic, 69'), Ристо Радунович, Сеад Хакшабанович (Ilija Vukotic, 69'), Uros Djurdjevic (Фатос Бечирай, 62') Нидерланды: Arnaut Danjuma (Ноа Ланг, 78'), Мемфис Депай, Дониелл Мален (Стивен Бергвейн, 46'), Дави Классен, Френки де Йонг (Райан Гравенберх, 78'), Жоржиньо Вейналдум (Теун Коопмейнерс, 66'), Дейли Блинд, Вирджил ван Дейк, Стефан де Врей (Маттейс де Лигт, 90'), Дензел Дюмфрис, Юстин Бейло Предупреждения: Дензел Дюмфрис (42'), Nikola Vujnovic (68'), Стефан Савич (90 + 1')

После этой победы сборная Нидерландов набрала 20 очков и продолжает лидировать в группе G. У Турции и Норвегии по 18 очков.

Черногория, набрав в девяти матчах турнира 13 очков, потеряла шансы на первое и второе места в группе.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В заключительном туре отборочного турнира Турция встретится с Черногорией, а Норвегия сыграет против Нидерландов.