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    Ловрен: На ужасном поле поле мы ни на секунду не позволяли России расслабиться

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    Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал результат отборочного матча ЧМ-2022 против команды России.

    Деян Ловрен
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    Деян Ловрен

    Хорваты победили на своем поле благодаря автоголу со счетом 1:0 и завоевали прямую путевку на мундиаль.

    «Заслуженный результат. Мы с первых минут проявляли веру в себя и боевой дух.

    Это один из лучших матчей в плане борьбы. По крайней мере, на ужасном поле поле мы ни на секунду не позволяли сопернику расслабиться.

    Я не буду дразнить сборную России, потому что уважаю ее. Сегодня результат мог быть и другой.

    Мы команда, которая сама себе усложняет жизнь, но когда больше всего необходимо, мы проявляем свою силу», — приводит слова Ловрена Gol.hr.

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