Ловрен: На ужасном поле поле мы ни на секунду не позволяли России расслабиться

Деян Ловрен Фото: globallookpress.com
Хорваты победили на своем поле благодаря автоголу со счетом 1:0 и завоевали прямую путевку на мундиаль.
«Заслуженный результат. Мы с первых минут проявляли веру в себя и боевой дух.
Это один из лучших матчей в плане борьбы. По крайней мере, на ужасном поле поле мы ни на секунду не позволяли сопернику расслабиться.
Я не буду дразнить сборную России, потому что уважаю ее. Сегодня результат мог быть и другой.
Мы команда, которая сама себе усложняет жизнь, но когда больше всего необходимо, мы проявляем свою силу», — приводит слова Ловрена Gol.hr.