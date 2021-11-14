Ловрен: На ужасном поле поле мы ни на секунду не позволяли России расслабиться

Защитник «Зенита» и сборной Хорватиипрокомментировал результат отборочного матча ЧМ-2022 против команды России.

Хорваты победили на своем поле благодаря автоголу со счетом 1:0 и завоевали прямую путевку на мундиаль.

«Заслуженный результат. Мы с первых минут проявляли веру в себя и боевой дух.

Это один из лучших матчей в плане борьбы. По крайней мере, на ужасном поле поле мы ни на секунду не позволяли сопернику расслабиться.

Я не буду дразнить сборную России, потому что уважаю ее. Сегодня результат мог быть и другой.

Мы команда, которая сама себе усложняет жизнь, но когда больше всего необходимо, мы проявляем свою силу», — приводит слова Ловрена Gol.hr.