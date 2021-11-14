Дивеев: Мы играли на победу с Хорватией, не удерживали ничью

Защитник сборной Россиипрокомментировал поражение от Хорватии в отборе на чемпионат мира 2022 года.

«Стало ли это поражение самым обидным в карьере? Нет, почему? Проиграли, будем готовиться дальше. Да, уступили обидно, но мы сегодня не наиграли на победу точно.

Эмоций никаких не испытываю. Мы играли на победу, не удерживали ничью. Что-то не получалось, мы играли на победу. Голова болела, но вообще состояние нормально.

Эпизод с пропущенным голом? Честно, не помню. Помню, что была подача и всё. С Хорватией мы могли играть лучше, готовились не так, планировали больше контролировать матч.

Мне нравится, как в Хорватии болельщики поддерживают свою страну. Так было и с датчанами. Именно стадион гонит их.

Наших болельщиков тоже было слышно, спасибо, что приехали и поддержали нас», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

В результате поражения от Хорватии Россия заняла 2-е место в турнирной таблице отборочной группы. Команда Валерия Карпина поборется за право выхода на турнир в стыковых матчах.