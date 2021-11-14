Далич: Хорватия доминировала и ни секунды не нервничала

Главный тренер сборной Хорватииподелился эмоциями после победы над Россией (1:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

«Хочу поздравить всех ребят, которые играли в этом отборочном цикле. Поблагодарить свой тренерских штаб, который мне сильно помог. Также хочу сказать спасибо хорватскому футбольному союзу, болельщикам и вам, журналистам, за критику. Ваша конструктивная критика была очень полезна для нас. Мы провели квалификацию великолепно, это была наша лучшая квалификация.

Хорватия доминировала весь матч, мы создали много моментов, классно играли. Самое важное, что мы ни секунды не нервничали, не сомневались в себе. Мы убедились, что главный тренер российской сборной старался играть агрессивно, выпустил Зелимхана Бакаева и Алексея Ионова, но мы были к этому готовы и хорошо ответили.

Поле и погода создали нам проблемы, но мы играли очень достойно и дожали. Автогол — это везение. Но тут такой момент: вам везло до гола, а в голевом эпизоде повезло нам. Вот и все», — приводит слова Далича «Матч ТВ».