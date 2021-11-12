Уткин про Казанского: На Первом уже лет 30 не работал лучший комментатор страны

Блогервысказал мнение о том, что комментатортеперь будет работать на Первом канале.

Казанский, ранее занимавший аналогичную должность на «Матч ТВ», дебютирует в эфире Первого канала 14 ноября. Он будет работать на матче отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия.

«Давайте будем точны. Казанский не перешел, а пришел на Первый. Это было ожидаемо и предсказуемо.

Не знаю, как там по дистанции, временами спортивному комментатору на Первом просто нечего делать, но ближайшие полтора года интересной работы там будет просто тьма.

И Олимпиада с хоккеем, и избранные матчи молодежного чемпионата, и чемпионат мира по футболу, да и вот просто в воскресенье — Россия — Хорватия. Хороший вызов.

Между прочим, Первый уже лет тридцать (пусть никто на меня не обижается) не держал на работе реального #прямосейчас лучшего комментатора страны. Событие отчасти историческое.

Да, за пределами Первого остается, в частности, АПЛ, но пора признать: "Манчестер Юнайтед" сегодня до уровня Дениса определенно не дотягивает», — написал Уткин в своем телеграм-канале.