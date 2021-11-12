Карпин: На Хорватию нам не нужна мотивация

Главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от матча с Хорватией в заключительном туре отбора ЧМ-2022.

«Не вижу проблемы в том, что нас устроит ничья. Думаю, все месяц назад подписались бы под такую ситуацию. Вы говорили: "Как же так, не засчитали гол Осипенко с Мальтой". А сейчас мы не только по разнице лучше, но и по очкам.

Думаю, что нам не нужна мотивация. Какая еще мотивация, когда на кону выход на ЧМ. Сверхмотивация может даже навредить.

6:0 перед Хорватией, конечно, радуют. Это никак не может сыграть в минус перед Хорватией.

Игроки уже говорили по поводу настроя. Все понимают силу Хорватии, на нее отдельно настраивать не нужно.

Такой счет только добавляет положительных эмоций. Хорватия — вообще отдельная тема», — приводит слова Карпина sports.ru.