Греция — Испания: счет матча 0:1, обзор гола

потерпела домашнее поражение от(0:1) в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе В.

На 26-й минуте в ворота греков был назначен пенальти — после навеса с угла поля на дальнюю штангу Лапорт оказался на газоне в борьбе с защитником.

Пабло Сарабия уверенно исполнил пенальти, пробив точно в нижний правый от себя угол, а Влаходимос прыгнул в противоположную сторону.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B Греция — Испания 0:1 Гол: 0:1 Пабло Сарабия (пенальти) (26') Греция: Одиссеас Влаходимос, Атанасиос Андруцос, Dimitrios Goutas, Giorgos Tzavellas, Константинос Цимикас, Димитрис Яннулис (Димитрис Лимниос, 67'), Манолис Сиопис, Андреас Бухалакис (Димитриос Пелькас, 78'), Петрос Манталос, Георгиос Масурас (Христос Дзолис, 46'), Вангелис Павлидис (Анастасиос Дувикас, 46') Испания: Пабло Сарабия (Даниэль Ольмо, 57'), Альваро Мората (Пабло Форнальс, 65'), Рауль Де Томас (Родриго, 57'), Коке, Родриго Эрнандес, Pablo Gavira (Серхио Бускетс, 65'), Хосе Гайя, Эмерик Лапорт, Иньиго Мартинес (Сесар Аспиликуэта, 89'), Даниэль Карвахаль, Унай Симон Предупреждения: Манолис Сиопис (33'), Пабло Сарабия (48'), Константинос Цимикас (55'), Dimitrios Goutas (59'), Даниэль Карвахаль (79'), Giorgos Tzavellas (90 + 3')

Сборная Испании набрала 16 очков, обошла Швецию и возглавила отборочную группу В. Греция осталась на третьем месте с девятью очками.

Календарь и таблица ЧМ-2022

14 ноября в Севилье сборные Испании и Швеции в очном матче определят, кто отправится на чемпионат мира, а кто попадет в стыки.

Греки завершат отборочную компанию домашней игрой с Косово.