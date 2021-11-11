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    Карпин — перед игрой с Кипром: Предматчевое волнение обязано быть у любого игрока

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче квалификации чемпионата мира-2022 с Кипром.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Усиливается волнение перед игрой, конечно. Чувствую его, оно обязано быть у любого игрока, если его нет, нужно заканчивать играть в футбол.

    Как играть с Кипром? С Мальтой они пытались играть от обороны, выходить за счет короткой передачи и владеть мячом. Мы должны быть готовы к любому развитию событий.

    Джикия готов, его повреждение нельзя назвать травмой, но есть еще накопившаяся усталость», — сказал Карпин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

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