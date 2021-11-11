Карпин — перед игрой с Кипром: Предматчевое волнение обязано быть у любого игрока

Главный тренер сборной Россиивысказался о предстоящем матче квалификации чемпионата мира-2022 с Кипром.

«Усиливается волнение перед игрой, конечно. Чувствую его, оно обязано быть у любого игрока, если его нет, нужно заканчивать играть в футбол.

Как играть с Кипром? С Мальтой они пытались играть от обороны, выходить за счет короткой передачи и владеть мячом. Мы должны быть готовы к любому развитию событий.

Джикия готов, его повреждение нельзя назвать травмой, но есть еще накопившаяся усталость», — сказал Карпин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».