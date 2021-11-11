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    «Райо Вальекано» продлит контракт с Фалькао

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    «Райо Вальекано» в ближайшее время планирует продлить контракт с Радамелем Фалькао.

    Радамель Фалькао
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    Радамель Фалькао

    Действующее соглашение Фалькао с мадридским клубом рассчитано до конца текущего сезона. По информации COPE, «Райо Вальекано» предложит колумбийскому футболисту соглашение до лета 2023 года.

    Фалькао перешел в «Райо Вальекано» минувшим летом в качестве свободного агента.

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    • В текущем чемпионате Испании Фалькао провел восемь матчей и забил пять мячей. 35-летнему форварду удалось отличиться в играх с «Барселоной» и мадридским «Реалом».

    Напомним, ранее стало известно, что Фалькао пропустит до четырех недель из-за травмы, полученной в матче против «Реала».

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