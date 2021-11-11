«Райо Вальекано» продлит контракт с Фалькао

в ближайшее время планирует продлить контракт с

Действующее соглашение Фалькао с мадридским клубом рассчитано до конца текущего сезона. По информации COPE, «Райо Вальекано» предложит колумбийскому футболисту соглашение до лета 2023 года.

Фалькао перешел в «Райо Вальекано» минувшим летом в качестве свободного агента.

В текущем чемпионате Испании Фалькао провел восемь матчей и забил пять мячей. 35-летнему форварду удалось отличиться в играх с «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Напомним, ранее стало известно, что Фалькао пропустит до четырех недель из-за травмы, полученной в матче против «Реала».