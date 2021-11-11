Булыкин: Надеюсь, что сборная России напрямую выйдет на ЧМ-2022

Бывший российский футболиствыразил надежду, что сборная России сможет обеспечить себе прямой выход на ЧМ-2022.

«Конечно, нужно перед собой ставить максимальную задачу, футболисты так и делают, поэтому захотят выиграть два матча. А там уже как получится, будет зависеть от того, как будут складываться игры. Я верю, болею за нашу сборную, как и все болельщики. Надеюсь, что сборная России достигнет максимального и нужного результата в виде выхода на чемпионат мира с первого места в группе. С этим чувством и нужно поддерживать команду.

Потеря Жемалетдинова? Все потери игроков серьезны, особенно лидеров. Это неприятно, но в то же время нужно играть теми, кто есть, и выигрывать, потому что результат очень важен в предстоящих играх. Потери есть в любых командах, задача тренера — сделать так, чтобы эта потеря не сказалась на качестве игры и результате. Как любят говорить, незаменимых нет, поэтому тренерский штаб постарается найти ему достойную замену, чтобы достичь нужного результата», — цитирует Булыкина ТАСС.

Прогноз на матч Россия — Кипр

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.