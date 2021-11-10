Бернарду Силва не сыграет против Ирландии

Бернарду Силва Фото: globallookpress.com
«Он приехал и пожаловался на сильную усталость, было много игр. Но он занимается восстановлением, и мы надеемся, что он сможет сыграть с Сербией. Он с нами даже не поедет в Ирландию, в этом нет никакого смысла. Там у него будут не самые лучшие условия для продолжения лечения, и мы решили, что он останется в Португалии», — цитирует Сантуша пресс-служба сборной.
Португалия сыграет с Ирландией 11 ноября. Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. Прогноз можно прочитать здесь.