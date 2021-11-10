ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинВ последний бой. Сборная России уже в ноябре может отобраться на ЧМ-2022
  • 23:38
    • Жиго может вернуться во Францию
  • 23:08
    • «Галатасарай» интересуется полузащитником «Локомотива»
    Все новости спорта

    Агент Лунева отреагировал на слухи о возможном уходе вратаря из «Байера»

    Футбол Байер Бундеслига Футбол Германии Истанбул Башакшехир Трансферы Футбол России Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Футбольный агент Антон Смирнов прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Байера» Андрея Лунева в турецкий «Истанбул Башакшехир».

    Андрей Лунев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Лунев

    «Если клуб проявляет интерес к игроку, и об этом появляется информация в прессе, то это не означает, что игрок сам по себе хочет уйти из своей нынешней команды. И это не означает, что его нынешний клуб недоволен им и хочет избавиться от него, что это провальный трансфер, что он проиграл конкуренцию.

    Чтобы проиграть конкуренцию, нужно сыграть бездарно один-два матча, и тогда руководство принимает решение.

  • Лунев о переходе в «Байер»: Это было на уровне фантастики
  • Читайте по теме

    • Андрей на сегодняшний момент не сыграл ни одного матча. О каком провальном трансфере можно говорить? Провальный ли трансфер Лунева? Нет, клуб так не считает. Я как-нибудь попрошу руководителя "Байера" Рольфса, чтобы он дал комментарий по этой теме», — сказал Смирнов в своем телеграм-канале.

    Лунев перешел в «Байер» перед началом сезона в качестве свободного агента. Российский вратарь до сих пор не провел ни одного матча за клуб из Леверкузена.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России не пропустит на «Газпром Арене»
  • Россия — Кипр. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Россияне быстро обуздают греческих сверстников?
  • Россия U19 — Греция U19. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Хорваты легко добудут три очка на Мальте
  • Мальта — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Россия — Кипр
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия U19 — Греция U19
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Мальта — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Греция — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Украина — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сан-Марино U21 — Израиль U21
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Румыния — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры