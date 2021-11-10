Агент Лунева отреагировал на слухи о возможном уходе вратаря из «Байера»

Футбольный агентпрокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Байера»в турецкий

«Если клуб проявляет интерес к игроку, и об этом появляется информация в прессе, то это не означает, что игрок сам по себе хочет уйти из своей нынешней команды. И это не означает, что его нынешний клуб недоволен им и хочет избавиться от него, что это провальный трансфер, что он проиграл конкуренцию.

Чтобы проиграть конкуренцию, нужно сыграть бездарно один-два матча, и тогда руководство принимает решение.

Андрей на сегодняшний момент не сыграл ни одного матча. О каком провальном трансфере можно говорить? Провальный ли трансфер Лунева? Нет, клуб так не считает. Я как-нибудь попрошу руководителя "Байера" Рольфса, чтобы он дал комментарий по этой теме», — сказал Смирнов в своем телеграм-канале.

Лунев перешел в «Байер» перед началом сезона в качестве свободного агента. Российский вратарь до сих пор не провел ни одного матча за клуб из Леверкузена.