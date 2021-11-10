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    Фернандес: Нужно быть скромными и признать: сборная Хорватии сильнее России

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    Бывший игрок сборной России и защитник ЦСКА Марио Фернандес оценил шансы команды Валерия Карпина в матче квалификации ЧМ с Хорватией.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    В сентябре Фернанес уже играл против Хорватии в составе российской команды, но с тех пор завершил карьеру в сборной.

    «Да, было очень сложно. Нужно быть скромными и признать, что по составу они сильнее. Хорватские игроки выступают в более сильных лигах и представляют более сильные клубы.

    Впрочем, это вовсе не говорит о том, что сборная России не сможет добиться нужного результата на поле сборной Хорватии.

    Задача будет выполнена, если Россия проведет отличный матч и сумеет реализовать план на игру. Будет очень сложно, но я считаю, есть все шансы занять первое место в группе», — цитирует Фернандеса Bobsoccer.

    Для российской сборной игра с хорватами станет заключительной в отборочном цикле. Матч состоится 14 ноября.

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