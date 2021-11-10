Фернандес: Нужно быть скромными и признать: сборная Хорватии сильнее России

Бывший игрок сборной России и защитник ЦСКАоценил шансы командыв матче квалификации ЧМ с Хорватией.

В сентябре Фернанес уже играл против Хорватии в составе российской команды, но с тех пор завершил карьеру в сборной.

«Да, было очень сложно. Нужно быть скромными и признать, что по составу они сильнее. Хорватские игроки выступают в более сильных лигах и представляют более сильные клубы.

Впрочем, это вовсе не говорит о том, что сборная России не сможет добиться нужного результата на поле сборной Хорватии.

Задача будет выполнена, если Россия проведет отличный матч и сумеет реализовать план на игру. Будет очень сложно, но я считаю, есть все шансы занять первое место в группе», — цитирует Фернандеса Bobsoccer.

Для российской сборной игра с хорватами станет заключительной в отборочном цикле. Матч состоится 14 ноября.