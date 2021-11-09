Экс-скаут «Зенита»: Джикия — самый большой просчет. Я был неправ

Экс-начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита»рассказал, как в питерском клубе ранее отказались от подписания капитана «Спартака»

«Конечно, были просчеты. Самый большой из них — Джикия. Когда меня попросили характеристику по нему, я не сильно следил за "Амкаром" — больше был сфокусирован на международной селекции (впрочем, там так никого и не купили — только продали Халка, Витселя и Гарая). Решение нужно было принимать в цейтноте, я уделил ему достаточно много времени и зарубил.

Четко помню все свои доводы. Уже когда Георгий перешел в "Спартак", я осознал, как был неправ.

Джикия был самым сильным защитником из доступных на российском рынке тогда, да еще с такими скоростными данными и левой ногой. Очень бы помог "Зениту". Но справедливости ради: моя точка зрения совпала с мнением коллег, которые его тогда вели», — приводит слова Маргаряна Sport24.