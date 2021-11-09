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    Экс-скаут «Зенита»: Джикия — самый большой просчет. Я был неправ

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    Экс-начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян рассказал, как в питерском клубе ранее отказались от подписания капитана «Спартака» Георгия Джикии.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Конечно, были просчеты. Самый большой из них — Джикия. Когда меня попросили характеристику по нему, я не сильно следил за "Амкаром" — больше был сфокусирован на международной селекции (впрочем, там так никого и не купили — только продали Халка, Витселя и Гарая). Решение нужно было принимать в цейтноте, я уделил ему достаточно много времени и зарубил.

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    • Четко помню все свои доводы. Уже когда Георгий перешел в "Спартак", я осознал, как был неправ.

    Джикия был самым сильным защитником из доступных на российском рынке тогда, да еще с такими скоростными данными и левой ногой. Очень бы помог "Зениту". Но справедливости ради: моя точка зрения совпала с мнением коллег, которые его тогда вели», — приводит слова Маргаряна Sport24.

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