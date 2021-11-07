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    «Мальорка» спаслась от поражения в матче с «Эльче»

    «Мальорка» — «Эльче»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 13-го тура чемпионата Испании «Мальорка» на своем поле сыграла вничью с «Эльче» — 2:2.

    «Мальорка»
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    «Мальорка»

    Счет в матче бы открыт лишь на 68-й минуте — отличился аргентинский нападающий гостей Лукас Бое.

    На 72-й минуте Мальорка« получила право на пенальти, который реализовал хавбек Сальва Севилья. Но спустя три минуты Лукас Бое оформил дубль и вновь вывел "Эльче" вперед.

    Лишь в компенсированное время гол защитника Пабло Маффео спас хозяев от поражения.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Эльче 2:2
    Голы: 0:1 Лукас Бое (68'), 1:1 Сальва Севилья (пенальти) (72'), 1:2 Лукас Бое (75') Мальорка: Маноло Рейна, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Franco Russo, Коста Хауме, Иддрису Баба (Иньиго Руис де Галарета, 77'), Сальва Севилья (Хорди Мбула, 82'), Ли Кан Ин (Абдон Пратс, 77'), Antonio Sanchez (Амат Ндиайе, 64'), Дани Родригес, Анхель Родригес (Фер Ниньо, 64') Эльче: Лукас Бое (Иван Марконе, 86'), Лукас Перес (Дарио Бенедетто, 80'), Фидель Чавес (Хосан, 67'), Херард Гумбау, Омар Маскарель (Диего Гонсалес, 86'), Хавьер Пасторе (Хосема, 67'), Хоан Мохика, Педро Бигас, Энсо Роко, Антонио Барраган, Эдгар Бадия Предупреждения: Franco Russo (17'), Лукас Бое (33'), Антонио Барраган (38'), Иддрису Баба (60'), Педро Бигас (87')

    "Мальорка" с 15 очками на 13-м месте в таблице Примеры, "Эльче" с 11 очками на 18-м месте.

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