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    Азмун: Сегодня был не наш день, у нас тяжелый период — игры каждые три дня

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    Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлениями после матча 14-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    Для иранского нападающего матч с екатеринбуржцами стал сотым в петербургском клубе.

    «Для меня это очень радостно — играть за такой клуб. "Зенит" — великий клуб, здесь ко мне очень хорошо относятся, и я рад, что достиг этой цифры.

    Сейчас у нас тяжелый период — игры каждые три дня. Я думаю, что в такой ситуации нам нужно лучше тренироваться и лучше восстанавливаться.

    Сегодня был не наш день, но мы постараемся в следующих играх показывать нашу лучшую игру и зарабатывать столь нужные очки.

    Честно говоря, я не понимаю, почему это произошло. Возможно, что дело в том, что мы играем каждые три дня. Не думаю, что нам не хватило эмоций.

    Главное — подойти к следующим матчам в состоянии предельной концентрации и не терять очки», — сказал Азмун клубной пресс-службе.

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