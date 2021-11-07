Азмун: Сегодня был не наш день, у нас тяжелый период — игры каждые три дня

Форвард «Зенита»поделился впечатлениями после матча 14-го тура РПЛ против(0:0).

Для иранского нападающего матч с екатеринбуржцами стал сотым в петербургском клубе.

«Для меня это очень радостно — играть за такой клуб. "Зенит" — великий клуб, здесь ко мне очень хорошо относятся, и я рад, что достиг этой цифры.

Сейчас у нас тяжелый период — игры каждые три дня. Я думаю, что в такой ситуации нам нужно лучше тренироваться и лучше восстанавливаться.

Сегодня был не наш день, но мы постараемся в следующих играх показывать нашу лучшую игру и зарабатывать столь нужные очки.

Честно говоря, я не понимаю, почему это произошло. Возможно, что дело в том, что мы играем каждые три дня. Не думаю, что нам не хватило эмоций.

Главное — подойти к следующим матчам в состоянии предельной концентрации и не терять очки», — сказал Азмун клубной пресс-службе.