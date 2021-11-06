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    «РБ Лейпциг» нанес поражение дортмундской «Боруссии»

    «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: счет матча 2:1, обзор голов

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    «РБ Лейпциг» нанес поражение дортмундской «Боруссии» в домашнем матче 11-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «Ред Булл Арене», завершилась со счетом 2:1.

    «Быки» вышли вперед на 29-й минуте, когда Йошко Гвардиол из глубины сделал пас на ход Кристоферу Нкунку, тот оббежал вратаря и поразил пустые ворота.

    На 52-й минуте Марко Ройс сравнял счет, реализовав выход один на один с вратарем после передачи Тома Менье.

    Хозяева вернули себе минимальный перевес на 68-й минуте. Нкунку выполнил прострел на дальнюю штангу, где Юссуф Поульсен в касание отправил мяч в цель.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Боруссия Д 2:1
    Голы: 1:0 Кристофер Нкунку (29'), 1:1 Марко Ройс (52'), 2:1 Юссуф Поульсен (68') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Норди Мукиэле, Мохамед Симакан, Йошко Гвардиол, Бенджамин Хенрихс (Эмиль Форсберг, 59'), Амаду Айдара (Конрад Лаймер, 84'), Тайлер Адамс, Анхелиньо, Кристофер Нкунку (Даниэль Ольмо, 84'), Доминик Собослаи, Юссуф Поульсен (Андре Силва, 69') Боруссия Д: Дониелл Мален (Юссуфа Мукоко, 71'), Марко Ройс, Юлиан Брандт (Рейниер, 81'), Торган Азар, Аксель Витсель (Дан-Аксель Загаду, 86'), Джуд Беллингхэм, Тома Мёнье, Марин Понграчич (Ансгар Кнауфф, 46'), Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Грегор Кобель Предупреждения: Джуд Беллингхэм (31'), Марко Ройс (31'), Аксель Витсель (38'), Тайлер Адамс (40'), Тома Мёнье (55'), Юссуф Поульсен (65'), Доминик Собослаи (88'), Юссуфа Мукоко (89')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» занимает второе место (24 очка), а «РБ Лейпциг» — пятое (18 очков).

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