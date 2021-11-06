«Бавария» — «Фрайбург»: счет матча 3:0, обзор голов

Мюнхенскаяпобедила(2:1) в домашнем матче 11-го тура Бундеслиги.

В составе победителей голы забили Леон Горецка (30-я минута) и Роберт Левандовскки (75).

За гостей отличился Яник Хеберер (90+2)

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Фрайбург 2:1 Голы: 1:0 Леон Горецка (30'), 2:0 Роберт Левандовски (75') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес (Tanguy Nianzou, 84'), Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Леон Горецка (Корентин Толиссо, 71'), Кингсли Коман (Серж Гнабри, 66'), Томас Мюллер (Джамал Мусиала, 71'), Лерой Зане (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 84'), Роберт Левандовски Фрайбург: Винченцо Грифо, У Ён Чон (Kevin Schade, 59'), Лукас Хёлер, Кристиан Гюнтер, Николас Хефлер, Максимилиан Эггештайн (Яник Хаберер, 73'), Lukas Kuebler (Kilian Sildillia, 80'), Нико Шлоттербек, Филипп Линхарт, Мануэль Гульде (Эрмедин Демирович, 80'), Марк Флеккен

«Бавария» набрала 28 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице, а «Фрайбург» остался на третьей строчку с 22 очками.

В следующем туре «Бавария» сыграет в гостях против «Аугсбурга», а «Фрайбург» примет «Айнтрахат».

Календарь и таблица Бундеслиги

В параллельном матче «Вольфсбург» одержал домашнюю победу над «Аугсбургом» со счетом 1:0.

Единственный гол забил нападающий Лукас Нмеча на 14-й минуте.

Еще в одном матче «Штутгарт» на своем поле уступил «Арминии» (0:1).

Единственный гол в этом матче на 19-й минуте забил игрок «Арминии» Масая Окугава.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Арминия 0:1 Гол: 0:1 Масая Окугава (19') Штутгарт: Фабиан Бредлов, Вальдемар Антон, Hiroki Ito, Клинтон Мола (Wahid Faghir, 61'), Борна Соса, Орел Мангала (Матео Климович, 61'), Атакан Каразор, Ватару Эндо (Филипп Клемент, 72'), Роберто Массимо (Тангуй Кулибали, 72'), Nikolas Nartey (Matej Maglica, 86'), Даниэль Дидави Арминия: Флориан Крюгер (Фабиан Кунце, 81'), Фабиан Клос, Масая Окугава (Янни Зерра, 81'), Якоб Барретт Лаурсен, Себастиан Василиадис (Алессандро Шёпф, 60'), Мануэль Притль, Патрик Виммер (Эдмилсон Фернандеш, 81'), Йоаким Нильссон (Андрес Андраде, 60'), Амос Пипер, Седрик Бруннер, Штефан Ортега Предупреждения: Седрик Бруннер (54'), Фабиан Кунце (84'), Мануэль Притль (90 + 3')

«Бохум» в домашнем матче отчтеного тура обыграл «Хоффенхайм», забив два безответных мяча.

На 66-й минуте забил Сома Новотны, на 97-й — Милош Пантович.

Футбол. Германия. Бундеслига Бохум — Хоффенхайм 2:0 Гол: 1:0 Soma Novothny (66') Бохум: Мануэль Риман, Костас Стафилидис (Кристиан Гамбоа, 77'), Эрхан Машович, Константинос-Вассилиос Ламбропулос, Данило Соарес, Энтони Лосийя, Такума Асано, Эдуард Лёвен, Эльвис Реджбечай (Милош Пантович, 64'), Danny Blum (Геррит Хольтман, 39'), Себастьян Полтер (Soma Novothny, 64') Хоффенхайм: Андрей Крамарич, Ила Бебу, Кристоф Баумгартнер (Жоржиньо Рюттер, 60'), Роберт Сков (Давид Раум, 60'), Ангело Штиллер, Себастьян Руди, Кевин Акпогума (Мунас Даббур, 79'), Кевин Фогт, Флориан Гриллич, Стефан Пош (Крис Ричардс, 64'), Оливер Бауман Предупреждения: Стефан Пош (29'), Кевин Фогт (38'), Костас Стафилидис (53'), Флориан Гриллич (73'), Андрей Крамарич (75'), Себастьян Руди (78')

«Вольфсбург» с 19 очками вышел на четвертое место в таблице. В следующем туре клуб сыграет на выезде с «Арминией».