«Тоттенхэм» — «Витесс»: счет матча 3:2, обзор голов

«Тоттенхэм» — «Витесс» Фото: globallookpress.com
В составе «шпор» голы забили Сон Хын Мин (14 минута) и Лукас Моура (22). Автоголом отметился защитник гостей Якоб Расмуссен.
У «Витесса» точные удары нанесли тот же Расмуссен (32) и Матуш Беро (39).
Красные карточки в этой игре получили Кристиан Ромеро (59), Данило Дуки (80) и Маркус Шуберт (84).
Футбол. Лига конференций. Группа G
Тоттенхэм — Витесс 3:2
Голы: 1:0 Сон Хын Мин (15'), 2:0 Лукас Моура (22'), 3:0 Якоб Расмуссен (автогол) (28'), 3:1 Якоб Расмуссен (32'), 3:2 Матуш Беро (39') Тоттенхэм: Уго Льорис, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Бен Дэвис, Эмерсон, Оливер Скипп (Гарри Уинкс, 73'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Джовани Ло Чельсо, 87'), Серхио Регилон, Лукас Моура (Давинсон Санчес, 73'), Гарри Кейн, Сон Хын Мин (Тангай Н'Домбеле, 72') Витесс: Николай Баден (Уссама Дарфалу, 73'), Янн Гбоу (Луа Опенда, 46'), Томас Бёйтинк (Jeroen Houwen, 86'), Сондре Тронстад (Доминик Ороз, 90'), Рихедли Базур, Матуш Беро, Элазар Даса, Максимилиан Виттек, Якоб Расмуссен, Данило Дуки, Маркус Шуберт Предупреждения: Кристиан Ромеро (37'), Кристиан Ромеро (59'), Томас Бёйтинк (63'), Данило Дуки (76'), Рихедли Базур (80'), Данило Дуки (81') Удаление: Маркус Шуберт (85')
В другом матче этой группы «Ренн» на своем поле одолел словенскую «Муру» со счетом 1:0 благодаря голу Луака Баде.
Футбол. Лига конференций. Группа G
Ренн — Мура 1:0
Гол: 1:0 Луак Баде (76') Ренн: Ромен Сален, Лоранс Ассиньон, Луак Баде, Наиф Агер, Адриен Трюффер, Бенжамен Буриго (Mathys Tel, 75'), Ловро Майер, Батист Сантамария (Флавьен Тэт, 66'), Камал Дин Сулемана, Серу Гирасси (Matthis Abline, 75'), Мартен Терье (Гаэтан Лаборде, 66') Мура: Nardin Mulahusejnovic (Amadej Marosa, 82'), Митя Лотрич (Samsondin Ouro, 68'), Klemen Pucko, Клемен Штурм, Томи Хорват, Nik Lorbek, Жига Коус, Marin Karamarko, Matic Marusko, Жан Карничник, Матко Обрадович
В следующем туре «Тоттенхэм» отправится в гости к «Муре», а «Ренн» примет «Витесс».
Группа G: 1. «Ренн» — 10 очков, 2. «Тоттенхэм» — 7, 3. «Витесс» — 6, 4. «Мура» — 0.