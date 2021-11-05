Селихов о пенальти: Тренер все разжевал, оставалось только прыгнуть в нужный угол

Голкипер «Спартака»после игры с(1:1) признался, что готовился к тому, что в матче будет пенальти.

На 75-й минуте Селихов отразил пенальти, справившись с ударом Джейми Варди.

«Мы готовились к пенальти с тренером вратарей, просматривали, тренер все разжевал, оставалось только прыгнуть в нужный угол. Понимаем ли, что требует от нас тренер? Конечно, уже 6 месяцев работаем, выходя на поле — знаем, что делать. Но не всегда получается, что мы хотим.

Как настраивался на матч? Ничего такого не было, просто готовились и знали, что будет сложно, как игра очередная. Узнал о том, что сыграю вчера на тренировке, Витория отдельно мне ничего не говорил.

С главным тренером мы говорили всей командой, он поблагодарил нас за игру, еще будет разбор, там уже конкретно поговорим обо всем. Я доволен игрой команды, мы отдали все силы», — приводит слова Селихова «Матч ТВ».