Мозес отреагировал на ничью с «Лестером»

Полузащитник «Спартака»прокомментировал итог матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

30-летний футболист открыл счет в матче на 51-й минуте встречи.

«Тяжелая ничья в очень непростом месте. Всегда приятно стать автором забитого мяча», — написал Мозес на своей странице в Twitter.

Hard fought draw tonight at a tough place to come. Always nice to get on the scoresheet! ⚽️ pic.twitter.com/rCmMjQ7aVe