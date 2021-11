УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список претендентов вошли: Пауло Дибала («Ювентус»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Роберт Левандовский («Бавария»).

🔝 Who gets your vote?

🌟 Pedro Gonçalves

🌟 Cristiano Ronaldo

🌟 Paulo Dybala

🌟 Robert Lewandowski#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL