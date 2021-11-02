Жезуш: Знаем, что можем победить «Баварию». Посмотрим, что получится на деле

Главный тренер «Бенфики»поделился ожиданиями от ответного матча св рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В 3-м туре мюнхенский клуб разгромил «Бенфику» в Лиссабоне со счетом 4:0.

«Мы должны использовать быстрые контратаки, потому что они защищаются небольшим количеством игроков, как и "Бенфика", и стараются прибавлять по ходу матча.

Мы остановились после второго пропущенного мяча в Лиссабоне, этого нельзя допускать вновь. Мы должны играть и сохранять интригу как можно дольше.

Знаем, что можем победить, но нам будет противостоять команда, которая заставит нас проводить много времени в обороне и столкнуться с ситуациями, с которыми мы до сих пор не сталкивались.

На бумаге мы готовы. Посмотрим, что получится на деле», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.