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    Жезуш: Знаем, что можем победить «Баварию». Посмотрим, что получится на деле

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    Главный тренер «Бенфики» Жорж Жезуш поделился ожиданиями от ответного матча с «Баварией» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Жорж Жезуш
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    Жорж Жезуш

    В 3-м туре мюнхенский клуб разгромил «Бенфику» в Лиссабоне со счетом 4:0.

    «Мы должны использовать быстрые контратаки, потому что они защищаются небольшим количеством игроков, как и "Бенфика", и стараются прибавлять по ходу матча.

    Мы остановились после второго пропущенного мяча в Лиссабоне, этого нельзя допускать вновь. Мы должны играть и сохранять интригу как можно дольше.

    Знаем, что можем победить, но нам будет противостоять команда, которая заставит нас проводить много времени в обороне и столкнуться с ситуациями, с которыми мы до сих пор не сталкивались.

    На бумаге мы готовы. Посмотрим, что получится на деле», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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