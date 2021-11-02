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    Уткин рассказал, почему ушел из «Краснодара»

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    Полузащитник Даниил Уткин назвал причины ухода из «Краснодара». В этом сезоне футболист выступает на правах аренды за грозненский «Ахмат».

    Даниил Уткин
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    Даниил Уткин

    «Это история не одного дня. Если коротко: у меня возникло желание попробовать что-то новое. Причем я стремился к этому долго, не одну неделю.

    В какой-то момент я стал реже появляться на поле. Видимо, что-то не сошлось у нас с тренерским штабом: не закрепился я в лидерах. Поэтому постепенно пришел к мысли, что надо уходить.

    Если люди не видят меня игроком основы, или считают, что мне еще рано им становиться, или думают, что я не соответствую уровню — это нормально. Обиды нет. Да, я хотел больше играть. Если по мнению тренера и руководства я не соответствовал уровню игрока основы — ок, пожалуйста, их решение. Просто их видение не совпало с моим желанием, вот и все.

    Я разговаривал с Мусаев (Мурад Мусаев, бывший главный тренер "Краснодара" — Прим. LiveSport.Ru). У нас был конкретный разговор, после которого я перестал играть. Может, это, просто совпадение — но факт остается фактом.

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    • Я высказал мнение относительно всей моей ситуации. Он — свое. Мы пожали руки и продолжили работать. Это был обычный разговор, без повышенных тонов. Но после него я перестал играть. Не хочу раскрывать подробности этой беседы, она все-таки была личной.

    Я не ходил ни к руководству, ни к кому-либо еще из клуба и не просил повышения зарплаты. Мы даже с агентом эту тему не обсуждали. Вторая — ближе к реальности. Я действительно хотел больше играть. Из-за этого я принял решение поменять клуб», — приводит слова Уткина Sport24.

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