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    Крыховяк рассказал, почему отказался от перехода в «Рубин»

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    Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк признался, что мог перейти из «Локомотива» в «Рубин».

    Гжегож Крыховяк
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    Гжегож Крыховяк

    «Да, это правда. Они вышли на меня после "Краснодара", когда мы обо всем договорились. Да, контракт еще не был подписан, но я дал слово. Пообещал "Краснодару". Для меня это важно.

    Я тоже это слышал, что "Локомотив" хотел обменять меня на игрока "Рубина". Знаю, что это правда. Но когда я спросил [руководство "Локомотива"] об этом, они уверяли, что это не так.

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    • Хотя я говорил с представителями "Рубина", и они подтвердили мне эту информацию. Но руководители моего бывшего клуба так и не сказали правду. Я все знаю: они звонили в "Краснодар", хотели продать меня в "Рубин", так как хотели их игрока... Но в глаза мне говорили обратное», — приводит слова Крыховяка «Спорт-Экспресс».

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