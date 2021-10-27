Крыховяк рассказал, почему отказался от перехода в «Рубин»

Полузащитник «Краснодара»признался, что мог перейти из «Локомотива» в

«Да, это правда. Они вышли на меня после "Краснодара", когда мы обо всем договорились. Да, контракт еще не был подписан, но я дал слово. Пообещал "Краснодару". Для меня это важно.

Я тоже это слышал, что "Локомотив" хотел обменять меня на игрока "Рубина". Знаю, что это правда. Но когда я спросил [руководство "Локомотива"] об этом, они уверяли, что это не так.

Хотя я говорил с представителями "Рубина", и они подтвердили мне эту информацию. Но руководители моего бывшего клуба так и не сказали правду. Я все знаю: они звонили в "Краснодар", хотели продать меня в "Рубин", так как хотели их игрока... Но в глаза мне говорили обратное», — приводит слова Крыховяка «Спорт-Экспресс».