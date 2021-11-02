Мусаев: Галицкий до последнего просил, чтобы я не уходил из «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара»признался, что владелец клубадо последнего просил, чтобы он не уходил из команды.

«Самый тяжелый разговор с Галицким был, когда я уходил. Он не хотел, чтобы я уходил.

Прямо настаивал: "Нет, ты не должен уходить. Мы все комплектовали эту команду и вместе за все отвечаем. Будет неправильно, если ты один сейчас уйдешь".

Я сказал: "У этой команды уже закончился срок жизни, и нужно многое менять. Не могу терпеть одно поражение за другим. Поэтому принимаю это решение".

Он все равно настаивал-настаивал, но мне это было неприятно. Хотя "неприятно" — неправильное слово. Было тяжело. Легче было сказать "спасибо" и уйти. Мы долго потом разговаривали. Он до последнего меня переубеждал», — сказал Мусаев в интервью на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Напомним, Мусаев покинул «Краснодар» в конце прошлого сезона после серии неудачных результатов.