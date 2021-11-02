ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио Агуэро стало плохо во время матча с «Алавесом»Внезапный приступ. Карьера Агуэро оказалась в подвешенном состоянии
  • 15:06
    • «Тоттенхэм» объявил о назначении Конте главным тренером
  • 15:51
    • Ибрагимович вызван в сборную Швеции на матчи отбора ЧМ-2022
  • 15:39
    • Месси выбыл на неопределенный срок
  • 14:22
    • Шипачев и Войнов могут перейти из «Динамо» в «Ак Барс»
  • 11:24
    • Уткин назвал идеального тренера для «Барселоны»
    Все новости спорта

    Мусаев: Галицкий до последнего просил, чтобы я не уходил из «Краснодара»

    Футбол Краснодар РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признался, что владелец клуба Сергей Галицкий до последнего просил, чтобы он не уходил из команды.

    Мурад Мусаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев

    «Самый тяжелый разговор с Галицким был, когда я уходил. Он не хотел, чтобы я уходил.

    Прямо настаивал: "Нет, ты не должен уходить. Мы все комплектовали эту команду и вместе за все отвечаем. Будет неправильно, если ты один сейчас уйдешь".

    Я сказал: "У этой команды уже закончился срок жизни, и нужно многое менять. Не могу терпеть одно поражение за другим. Поэтому принимаю это решение".

  • Уткин рассказал, почему ушел из «Краснодара»
  • Читайте по теме

    • Он все равно настаивал-настаивал, но мне это было неприятно. Хотя "неприятно" — неправильное слово. Было тяжело. Легче было сказать "спасибо" и уйти. Мы долго потом разговаривали. Он до последнего меня переубеждал», — сказал Мусаев в интервью на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

    Напомним, Мусаев покинул «Краснодар» в конце прошлого сезона после серии неудачных результатов.

    Интервью с Мурадом Мусаевым
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Зенит» воспользоваться проблемами «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Барселона» проиграет в Киеве?
  • «Динамо» К — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • «МЮ» еще раз обыграет «Аталанту»?
  • «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ювентус — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо К — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аталанта — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Чикаго — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барыс — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры