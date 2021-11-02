Березуцкий: У нас получилась одна из самых сильных пар в Кубке России

Главный тренер ЦСКАоценил итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России для своей команды.

В соперники «армейцам» достался «Сочи».

«У нас получилась одна из самых сильных пар по итогам жеребьевки. Всего в двух матчах команды РПЛ сыграют между собой, и одна из пар — ЦСКА с "Сочи".

То, что мы через несколько дней сыграем с ними на выезде, вряд ли сильно поможет в подготовке к кубковой встрече, потому что она состоится лишь спустя несколько месяцев, и многое изменится. По крайней мере, наверняка сыграем в неплохих погодных условиях.

В остальном же говорить детально пока нет смысла, потому что игра состоится только в начале марта», — цитирует Березуцкого официальный сайт ЦСКА.

Матчи 1/8 финала состоятся 1–3 марта 2022 года.