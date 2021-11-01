Отец Агаларова: Наступит зима, тогда и будем думать о предложениях

, отец нападающего «Уфы», прокомментировал информацию о том, что его сын может покинуть команду во время перерыва в чемпионате России.

Агаларов забил в текущем чемпионате России уже 11 мячей и возглавляет список бомбардиров.

«Я радовался за него всегда, даже когда он пятерки в школе получал. Мне приятно, что он возглавляет список бомбардиров в чемпионате России, но жизнь на этом не заканчивается. Как бы это банально не звучало, но работа нападающего — забивать. Здесь важную роль играют и партнеры. Например, вчера Йокич дал прекрасный пас. Форварду осталось только попасть в створ ворот.

Не первый год нахожусь в футболе, поэтому много в своей жизни повидал контрактов. И в каждом из них есть пункт о неразглашении информации.

Что касается финансов, то мне кажется неэтично отвечать на такие вопросы. Много было информации о зарплате Гамида. Могу лишь сказать, что она не соответствует действительности. Мы планируем из недели в неделю. Вот прошла игра с "Уфой", дальше — Тула. Наступит зимний период, тогда и будем думать (о предложениях по карьере). Мысли есть.

Мне показалось, что игра была нервозной с большим количеством борьбы. Ни одна, ни вторая команда не могла сделать три передачи подряд. Наверное, это было связано с тем, что обе команды хотели победить. Мы обсудили этот матч с сыном, но оценку будет давать тренерский штаб. Единственное, что спросил его об состоянии, он ответил, что чувствовал усталость в концовке», — приводит слова Руслана Агаларова «Матч ТВ».