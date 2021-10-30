Почеттино объяснил замену Месси

Главный тренер ПСЖобъяснил причину замены нападающегов ходе матча Лиги 1 против «Лилля» (2:1).

«Мы заменили Месси после первого тайма в качестве меры предосторожности по согласованию с медицинским штабом. Есть надежда, что он будет доступен на матч с "Лейпцигом".

Думаю, это не совпадение, что наша команда так реагирует на неудачи. Это показывает наш дух, характер. Мы хотим побеждать красиво, но команда делает то, что должна, когда это необходимо. Не может быть совпадением, что мы выиграли 10 из 12 игр чемпионата. Доволен характером коллектива.

Такое ощущение, что в первом тайме нам не удалось установить контроль над игрой. Игроки "Лилля" слишком легко создавали опасность, каждая их атака заканчивалась голевым шансом. Во втором тайме мы были намного лучше, нам удалось обеспечить безопасность у своих ворот, чтобы команда больше занималась атакой. Всегда есть вещи, которые можно улучшить. Но главное было выиграть», — цитирует Почеттино L`Equipe.

ПСЖ продолжает лидировать в таблице Лиги 1, имея уже 31 очко. «Лилль» остается с 15 очками и после трех матчей без побед занимает 11 место.