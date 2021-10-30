«Боруссия» в Дортмунде обыграла «Кельн», «Байер» уступил «Вольфсбургу»

Дортмундскаяодержала домашнюю победу над(2:0) в матче 10-го тура чемпионата Германии.

Счет на 40-й минуте открыл Торган Азар. А на 63-й минуте Штеффен Тиггес удвоил преимущество «Шмелей».

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Кёльн 2:0 Голы: 1:0 Торган Азар (40'), 2:0 Штеффен Тиггес (64') Боруссия Д: Грегор Кобель, Мануэль Аканджи, Матс Хуммельс, Марин Понграчич (Штеффен Тиггес, 58'), Тома Мёнье, Джуд Беллингхэм, Аксель Витсель, Мариус Вольф (Феликс Пасслак, 70'), Юлиан Брандт (Ансгар Кнауфф, 87'), Торган Азар (Дониелл Мален, 58'), Марко Ройс Кёльн: Антони Модест, Ян Тильман (Себастьян Андерссон, 64'), Ондрей Дуда (Флориан Кайнц, 59'), Марк Ут, Салих Озкан, Деян Любичич (Луис Шауб, 81'), Йонас Хектор, Тимо Хюберс (Рафаэль Кцихос, 64'), Лука Килиан, Бенно Шмиц (Кингсли Эхизибуэ, 81'), Тимо Хорн Предупреждения: Бенно Шмиц (11'), Тома Мёнье (51'), Тимо Хюберс (56'), Салих Озкан (82'), Джуд Беллингхэм (88')

В параллельном матче леверкузенский «Байер» потерпел домашнее поражение от «Вольфсбурга» — 0:2

Голы гостей на счету Лукаса Нмеча (48-я минута) и Максимилиана Арнольда (51).

Леверкузенцы получили право на пенальти в компенсированное время, но Лукас Аларио не реализовал удар.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Вольфсбург 0:2 Голы: 0:1 Лукас Нмеча (48'), 0:2 Максимилиан Арнольд (51') Байер: Лукаш Градецки, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Piero Hincapie (Паулинью, 54'), Жереми Фримпонг, Эксекиэль Паласиос (Роберт Андрих, 69'), Керем Демирбай, Митчел Баккер (Дэйли Синкгравен, 83'), Амин Адли (Надим Амири, 69'), Флориан Вирц, Лукас Аларио Вольфсбург: Лукас Нмеча (Даниэль Гинчек, 90'), Янник Герардт (Кевин Мбабу, 69'), Максимилиан Филипп (Доди Лукебакио, 46'), Ренато Штеффен (Пауло Силва, 46'), Максимилиан Арнольд, Aster Vranckx, Боте Баку (Феликс Нмеча, 80'), Джон Энтони Брукс, Жозуа Гилявоги, Максанс Лакруа, Коэн Кастельс Предупреждения: Жонатан Та (28'), Ренато Штеффен (28'), Джон Энтони Брукс (28'), Лукас Аларио (30'), Флориан Вирц (54') Удаление: Максанс Лакруа (90 + 5')

Еще в одном матче «Арминия» на своем поле уступила «Майнцу» — 1:2.

За гостей забивали Ли Джэ Сон и Жонатан Буркардт, гол хозяев на счету Якоба Лаурсена.

Футбол. Германия. Бундеслига Арминия — Майнц 1:2 Голы: 0:1 Ли Джэ Сон (25'), 1:1 Якоб Барретт Лаурсен (42'), 1:2 Жонатан Буркардт (69') Арминия: Штефан Ортега, Nathan De Medina (Патрик Виммер, 46'), Амос Пипер, Андрес Андраде, Мануэль Притль, Эдмилсон Фернандеш (Себастиан Василиадис, 78'), Алессандро Шёпф, Робин Хак (Масая Окугава, 78'), Якоб Барретт Лаурсен, Фабиан Клос (Янни Зерра, 78'), Бриан Ласм (Флориан Крюгер, 78') Майнц: Жонатан Буркардт (Маркус Ингвартсен, 84'), Карим Онисиво (Адам Салаи, 90'), Аарон Кариколь (Андерсон Лукоки, 85'), Жан-Поль Бутьюс, Ли Джэ Сон (Леандро Баррейро Мартинс, 77'), Сильван Видмер, Доминик Кор, Александер Хак, Штефан Белл, Дэвид Немет, Робин Центнер Предупреждения: Андрес Андраде (52'), Доминик Кор (58'), Bo Svensson (61'), Мануэль Притль (70'), Александер Хак (77'), Штефан Белл (80')

«Боруссия» набрала 24 очка и расположилась на второй строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Кельн» с 13 очками опустился на десятое место.

«Байер» идет на 4-м месте =- 17 очков, «Майнц» поднялся на 5-е место (16).

Календарь и таблица Бундеслиги

В следующем туре дортмундская команда в гостях сыграет против «РБ Лейпцига», а клуб из Кельна дома встретится с «Унионом».