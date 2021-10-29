РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо», «Рубин» сыграет с ЦСКА

С 29 по 31 октября пройдут матчи 13 тура РПЛ.

«Зенит» — «Динамо» 4:1

В матче 13 тура РПЛ «Зенит» разгромил московское «Динамо» со счетом 4:1.

Хозяева открыли счет на 8 минуте встречи. Клаудиньо подкараулил отскок в штрафной, обыграл защитника и пробил в дальний угол.

«Динамо» смогло сравнять на 56 минуте ударом с пенальти, назначенный за игру рукой у Караваева. Реализовал стандарт Даниил Фомин.

После 60 минуты гости очень сильно сдали. Сначала Вендел ударом с линии штрафной сделал разницу, а затем по голу забили Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий. Украинский защитник красивым ударом со штрафного отправил мяч в верхний ближний угол.

«Зенит» одержал вторую победу подряд и сейчас имеет 29 очков, благодаря чему оторвался от «Динамо» на 6 пунктов. «Бело-голубые» с 23 очками пока что занимает второе место.

«Рубин» — ЦСКА

30 октября, 14:00 мск

«Спартак» — «Ростов»

30 октября, 16:30 мск

«Краснодар» — «Крылья Советов»

30 октября, 19:00 мск

«Нижний Новгород» — «Локомотив»

30 октября, 19:00 мск

«Уфа» — «Ахмат»

31 октября, 14:00 мск

«Арсенал» — «Сочи»

31 октября, 16:30 мск

«Химки» — «Урал»

31 октября, 19:00 мск