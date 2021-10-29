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    Павлюченко: Кокорин и Смолов должны были играть в «Реале», «Барсе» или «Юве» по своему потенциалу

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    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что Александр Кокорин и Федор Смолов за счет своего таланта могли играть в лучших клубах Европы.

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    «Кокорин и Смолов по своему потенциалу должны были играть в "Реале", "Барселоне" или "Ювентусе". Или в Англии где-нибудь в "Манчестере". А видишь, как все произошло. Глупости, какие-то друзья, тюрьма.

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    • Когда Кокорин начинал молодым в "Динамо", я думал, что это будет топ-игрок. Он сейчас хоть и уехал в Европу, но лучше так не уезжать», — сказал Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски».

    Напомним, Кокорин в настоящее время выступает за итальянскую «Фиорентину», а Смолов — за московский «Локомотив».

    Ранее сообщалось, что «Фиорентина» планирует отдать Кокорина в аренду зимой.

    Интервью с Романом Павлюченко
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