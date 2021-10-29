Павлюченко: Кокорин и Смолов должны были играть в «Реале», «Барсе» или «Юве» по своему потенциалу

Бывший нападающий сборной Россиисчитает, чтоза счет своего таланта могли играть в лучших клубах Европы.

«Кокорин и Смолов по своему потенциалу должны были играть в "Реале", "Барселоне" или "Ювентусе". Или в Англии где-нибудь в "Манчестере". А видишь, как все произошло. Глупости, какие-то друзья, тюрьма.

Когда Кокорин начинал молодым в "Динамо", я думал, что это будет топ-игрок. Он сейчас хоть и уехал в Европу, но лучше так не уезжать», — сказал Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски».

Напомним, Кокорин в настоящее время выступает за итальянскую «Фиорентину», а Смолов — за московский «Локомотив».

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» планирует отдать Кокорина в аренду зимой.