Полузащитник сборной Хорватии может пропустить матч с Россией

Полузащитник «Челси» и сборной Хорватииполучил травму подколенного сухожилия на тренировке.

Об этом рассказал главный тренер «синих» Томас Тухель.

«Он получил травму на ровном месте в самом конце тренировки. Он повредил подколенное сухожилие и пропустит несколько недель.

На следующей неделе он точно не будет играть. Надеюсь, он вернется после паузы на международные матчи», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Немецкий специалист также отметил, что форварды Тимо Вернер и Ромелу Лукаку продолжают восстановление от травм, а полузащитник Кристиан Пулишич вернулся к тренировкам.

Напомним, что сборная Хорватии 14 ноября на своем поле примет команду России в квалификации ЧМ-2022.