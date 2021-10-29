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    Полузащитник сборной Хорватии может пропустить матч с Россией

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    Полузащитник «Челси» и сборной Хорватии Матео Ковачич получил травму подколенного сухожилия на тренировке.

    Матео Ковачич
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    Матео Ковачич

    Об этом рассказал главный тренер «синих» Томас Тухель.

    «Он получил травму на ровном месте в самом конце тренировки. Он повредил подколенное сухожилие и пропустит несколько недель.

    На следующей неделе он точно не будет играть. Надеюсь, он вернется после паузы на международные матчи», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

    Немецкий специалист также отметил, что форварды Тимо Вернер и Ромелу Лукаку продолжают восстановление от травм, а полузащитник Кристиан Пулишич вернулся к тренировкам.

    Напомним, что сборная Хорватии 14 ноября на своем поле примет команду России в квалификации ЧМ-2022.

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