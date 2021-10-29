«Спартак» может купить 21-летнего полузащитника «Урала»

Полузащитник «Урала»входит в список трансферных целей сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, 21-летний футболист может перейти в столичный клуб во время зимней паузы в чемпионате России.

Колесниченко начал играть за первую команду «Урала» с этого сезона. В текущем чемпионате России он провел 10 матчей.

В 2017 году Колесниченко, который является воспитанником академии «Чертаново», входил в число 60 лучших молодых футболистов мира (2000 года рождения) по версии британской газеты Guardian.

Ранее интерес к Колесниченко проявляли «Зенит» и ЦСКА.