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    Южноамериканские сборные официально отказались играть на ЧМ раз в два года

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    Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) выпустила официальное заявление, в котором подтвердила, что сборные, входящие в ее состав, не будут принимать участие в чемпионате мира каждые два года.

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    Ранее неоднократно сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность проводить чемпионат мира раз в два года.

    «Совет КОНМЕБОЛ повторно проанализировал предложение о проведении чемпионата мира по футболу каждые два года. Мы не видим никаких причин и обоснований для изменений, которые предланает ФИФА.

    Десять стран, входящих в состав КОНМЕБОЛ, ратифицировали, что они не будут участвовать в чемпионате мира по футболу, если он будет проводиться каждые два года.

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