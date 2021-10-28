Южноамериканские сборные официально отказались играть на ЧМ раз в два года

Южноамериканскую конфедерацию футбола () выпустила официальное заявление, в котором подтвердила, что сборные, входящие в ее состав, не будут принимать участие в чемпионате мира каждые два года.

Ранее неоднократно сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность проводить чемпионат мира раз в два года.

«Совет КОНМЕБОЛ повторно проанализировал предложение о проведении чемпионата мира по футболу каждые два года. Мы не видим никаких причин и обоснований для изменений, которые предланает ФИФА.

Десять стран, входящих в состав КОНМЕБОЛ, ратифицировали, что они не будут участвовать в чемпионате мира по футболу, если он будет проводиться каждые два года.

Проект, о котором идет речь, отворачивается от почти 100-летней традиции мирового футбола, игнорируя историю одного из самых важных спортивных событий на планете. КОНМЕБОЛ поддерживает нынешний чемпионат мира по футболу с его сроками и системой отбора, поскольку он зарекомендовал себя как успешная модель, основанная на спортивном мастерстве и вознаграждающая усилия, талант и планомерную работу», — говорится в заявлении КОНМЕБОЛ.

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена проводить чемпионат мира каждые два года, начиная с ЧМ-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике. Организация уже уведомила об этом все входящие в нее национальные ассоциации. Реформу предлагают ввести в рамках нового календаря для сборных.