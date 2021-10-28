Гогниев о 2:0 с «Уфой»: Приехал клуб РПЛ, а мы там хотим играть. Это мотивировало

Главный тренер «Алании»подвел итоги матча Кубка России с(2:0).

«Хочется поздравить болельщиков. Очень хороший, яркий матч был, заслуженно победили.

В любом случае этот матч был с подоплекой, потому что разговоры еще с Хабаровска длятся, что мы должны были играть с "Уфой" в стыковых матчах.

Я и сказал ребятам, что хоть команды и поменялись, в любом случае это такой психологический момент.

Мы сделали свое дело, переиграли команду и по игре, и по результату. Хочется поздравить всех с заслуженной победой.

Нас это противостояние мотивировало. Приехала команда Премьер-лиги, а мы там хотим играть. Сегодня проверяли себя на прочность и заслуженно победили. Двигаемся дальше.

Я не сомневался в большом потенциале наших футболистов, просто надо реализовывать все это на поле», — сказал Гогниев «Чемпионату».