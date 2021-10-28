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    Гогниев о 2:0 с «Уфой»: Приехал клуб РПЛ, а мы там хотим играть. Это мотивировало

    Футбол Алания Уфа Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев подвел итоги матча Кубка России с «Уфой» (2:0).

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    «Хочется поздравить болельщиков. Очень хороший, яркий матч был, заслуженно победили.

    В любом случае этот матч был с подоплекой, потому что разговоры еще с Хабаровска длятся, что мы должны были играть с "Уфой" в стыковых матчах.

    Я и сказал ребятам, что хоть команды и поменялись, в любом случае это такой психологический момент.

    Мы сделали свое дело, переиграли команду и по игре, и по результату. Хочется поздравить всех с заслуженной победой.

    Нас это противостояние мотивировало. Приехала команда Премьер-лиги, а мы там хотим играть. Сегодня проверяли себя на прочность и заслуженно победили. Двигаемся дальше.

    Я не сомневался в большом потенциале наших футболистов, просто надо реализовывать все это на поле», — сказал Гогниев «Чемпионату».

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