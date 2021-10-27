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    Ассист Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Сампдорию»

    «Сампдория» — «Аталанта»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Сампдория Верона Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 10-го тура чемпионата Италии «Сампдория» потерпела домашнее поражение от «Аталанты» со счетом 1:3.

    «Аталанта»
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    «Аталанта»

    Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Франческо Капуто.

    Спустя семь минута автогол норвежского хавбека Кристоффер Аскильдсена сравнял счет, а на 21-й минуте Дуван Сапата вывел бергамасков вперед.

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 79-й минуте и в компенсированное время ассистировал Йосипу Иличичу, установившему окончательный счет.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сампдория — Аталанта 1:2
    Голы: 1:0 Франческо Капуто (10'), 1:1 Кристоффер Аскильдсен (автогол) (17'), 1:2 Дуван Сапата (21') Сампдория: Эмиль Аудеро, Radu Dragusin, Майя Йосида, Омар Коллей (Риккардо Черво, 66'), Никола Мурру (Юлиан Хабот, 57'), Мортен Торсби, Адриен Силва (Эрнесто Торрегросса, 85'), Кристоффер Аскильдсен (Олбин Экдаль, 85'), Маноло Габбьядини (Фабио Квальярелла, 66'), Франческо Капуто, Антонио Кандрева Аталанта: Дуван Сапата (Роберто Пикколи, 87'), Марио Пашалич (Йосип Иличич, 59'), Руслан Малиновский (Алексей Миранчук, 79'), Йоаким Мехле, Ремо Фройлер, Теун Коопмейнерс, Давиде Дзаппакоста (Джузеппе Пеццелла, 79'), Маттео Ловато, Хосе Луис Паломино (Джорджио Скальвини, 46'), Мартен де Рон, Хуан Муссо Предупреждения: Хосе Луис Паломино (14'), Мортен Торсби (26'), Кристоффер Аскильдсен (29'), Омар Коллей (36'), Йосип Иличич (65'), Юлиан Хабот (90 + 1'), Ремо Фройлер (90 + 4')

    В параллельном матче «Удинезе» на своем поле сыграл вничью с «Вероной» со счетом 1:1.

    Хозяева окрыли счет уже на 3-й минуте, отличился Исаак Саксесс. На 83-й минуте Антонин Барак сравнял счет, реализовав пенальти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Верона 1:1
    Голы: 1:0 Исаак Саксесс (3'), 1:1 Антонин Барак (пенальти) (83') Удинезе: Марко Сильвестри, Родриго Бекао, Брам Нуйтинк, Самир Ханданович, Науэль Молина (Лазар Самарджич, 84'), Уолас, Толгай Али Арслан (Жан-Виктор Макенго, 68'), Роберто Перейра, Iyenoma Udogie (Брандон Соппи, 84'), Исаак Саксесс (Йенс Ларсен, 63'), Бету Верона: Никола Калинич (Джованни Симеоне, 66'), Кевин Ласанья (Джанлука Капрари, 46'), Антонин Барак, Бошко Шутало (Иван Илич, 73'), Мартин Онгла (Дарко Лазович, 46'), Адриен Тамез, Марко Давиде Фараони, Мигел Велозу, Джанджакомо Маньяни, Федерико Чеккерини (Павел Давидович, 46'), Лоренцо Монтипо Предупреждения: Павел Давидович (56'), Родриго Бекао (71'), Иван Илич (88')

    «Аталанта» набрала 18 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице, а команда из Генуя с девятью очками осталась на 15-й строчке.

    Календарь и таблица Серии А

    30 октября «Аталанта» примет «Лацио», а «Сампдория» сыграет на выезде с «Торино».

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