«Уфа» — «Рубин»: прогноз, составы, коэффициенты

В матче 12 тура РПЛ состоится встреча между «Уфой» и «Рубином». Известны стартовые составы.

«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Голубев, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура.

Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Иванов, Алиев, Саплинов, Ахатов.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

Запасные: Янович, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Зуев, Бакаев, Мусаев, Игнатьев.

Встреча пройдет на «Центральном стадионе города Уфы». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

На сайте LiveSport.Ru есть прогноз к поединку, с которым можно ознакомиться здесь.