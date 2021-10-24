«Уфа» — «Рубин»: прогноз, составы, коэффициенты

Юрий Дюпин Фото: «Рубин»
«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Голубев, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Иванов, Алиев, Саплинов, Ахатов.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
Запасные: Янович, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Зуев, Бакаев, Мусаев, Игнатьев.
Встреча пройдет на «Центральном стадионе города Уфы». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
На сайте LiveSport.Ru есть прогноз к поединку, с которым можно ознакомиться здесь.