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    «Уфа» — «Рубин»: стартовые составы

    «Уфа» — «Рубин»: прогноз, составы, коэффициенты

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    В матче 12 тура РПЛ состоится встреча между «Уфой» и «Рубином». Известны стартовые составы.

    Юрий Дюпин
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    Юрий Дюпин

    «Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Голубев, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура.

    Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Иванов, Алиев, Саплинов, Ахатов.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

    Запасные: Янович, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Зуев, Бакаев, Мусаев, Игнатьев.

    Встреча пройдет на «Центральном стадионе города Уфы». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

    На сайте LiveSport.Ru есть прогноз к поединку, с которым можно ознакомиться здесь.

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