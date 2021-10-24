«Севилья» — «Леванте»: счет матча 5:3, обзор голов

Рафаэль Мир Фото: globallookpress.com
Встреча, которая прошла на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 5:3.
У победителей отличились Оливер Торрес (8 минута), Рафаэль Мир (24), Диего Карлос (38), Мунир Эль-Хаддади (50) и Фернандо (64).
В составе гостей дубль оформил Хосе Луис Моралес (33 и 55), еще один мяч на счету Гонсало Мелеро (62).
Футбол. Испания. Примера
Севилья — Леванте 5:3
Голы: 1:0 Оливер Торрес (8'), 2:0 Рафаэль Мир Висенте (24'), 2:1 Хосе Моралес Луис (33'), 3:1 Диего Карлос (38'), 4:1 Мунир Эль-Хаддади (50'), 4:2 Хосе Моралес Луис (55'), 4:3 Гонсало Мелеро (61'), 5:3 Фернандо (64') Севилья: Марко Дмитрович, Хесус Навас, Жюль Кунде, Диего Карлос, Людвиг Аугустинсон (Маркос Акунья, 78'), Фернандо, Томас Делейни (Жоан Жордан, 56'), Сусо (Эрик Ламела, 69'), Оливер Торрес (Оскар Родригес, 78'), Мунир Эль-Хаддади (Лукас Окампос, 69'), Рафаэль Мир Висенте Леванте: Хосе Моралес Луис, Роберто Сольдадо (Даниэль Гомес, 56'), Пабло Мартинес (Микаэль Мальса, 46'), Неманья Радоя (Энис Барди, 46'), Гонсало Мелеро, Хорхе де Фрутос, Карлос Клерк (Enric Franquesa, 73'), Рубен Везу, Шкодран Мустафи (Робер, 22'), Хорхе Мирамон, Айтор Предупреждения: Микаэль Мальса (66'), Карлос Клерк (70'), Фернандо (78')
В турнирной таблице Примеры «Севилья» занимает первое место (20 очков), а «Леванте» — 19-е (5 очков).