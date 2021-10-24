«Барселона» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 32-й минуте, после отбора Алабы возле своей штрафной. Мадридцы тут же убежали в контратаку, Винисиус сделал заброс вперёд, Родриго вырезал передачу к штрафной, Алаба подхватил мяч и плотно пробил в дальний угол — без шансов для тер Штегена.
На 4-й добавленной минуте мадридцы вновь подловили сине-гранатовых на контратаке, Асенсио ворвался в штрафную и пробил низом — тер Штеген среагировал, Васкес успел на отскок и добил мяч в сетку.
Спустя две минуты «Барса» отыграла один мяч. Дест прорвался по правому флангу, дошёл до лицевой и прострелил, а Агуэро подстроился и переправил мяч в сетку.
«Реал» набрал 20 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Примеры. «Барселона» располагается на восьмой строчке, имея в активе 15 очков.
В следующем туре «Реал» на своем поле примет «Осасуну», а «Барселона» сыграет вгостях против «Райо Вальекано». Матчи пройдут 27 октября.