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    «Реал» победил «Барселону» в «Эль Класико»

    «Барселона» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Барселоной» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 32-й минуте, после отбора Алабы возле своей штрафной. Мадридцы тут же убежали в контратаку, Винисиус сделал заброс вперёд, Родриго вырезал передачу к штрафной, Алаба подхватил мяч и плотно пробил в дальний угол — без шансов для тер Штегена.

    На 4-й добавленной минуте мадридцы вновь подловили сине-гранатовых на контратаке, Асенсио ворвался в штрафную и пробил низом — тер Штеген среагировал, Васкес успел на отскок и добил мяч в сетку.

    Спустя две минуты «Барса» отыграла один мяч. Дест прорвался по правому флангу, дошёл до лицевой и прострелил, а Агуэро подстроился и переправил мяч в сетку.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Реал Мадрид 1:2
    Гол: 0:1 Давид Алаба (32') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Оскар Мингуэза (Филиппе Коутиньо, 46'), Эрик Гарсия, Жерар Пике, Жорди Альба, Pablo Gavira (Люк де Йонг, 85'), Серхио Бускетс, Френки де Йонг (Серхи Роберто, 77'), Серджино Дест, Мемфис Депай, Ансумане Фати (Серхио Агуэро, 74') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Марко Асенсио, 87'), Карим Бензема, Родриго (Федерико Вальверде, 72'), Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Ферлан Менди, Давид Алаба, Эдер Милитао, Лукас Васкес, Тибо Куртуа Предупреждения: Жерар Пике (58'), Ферлан Менди (80')

    «Реал» набрал 20 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Примеры. «Барселона» располагается на восьмой строчке, имея в активе 15 очков.

    В следующем туре «Реал» на своем поле примет «Осасуну», а «Барселона» сыграет вгостях против «Райо Вальекано». Матчи пройдут 27 октября.

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