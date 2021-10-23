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    Игнашевич обсудил с Жирковым возможный переход в «Балтику»

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал о возможности перехода бывшего игрока «Зенита» Юрия Жиркова в состав калининградского клуба.

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Я только за, уже обсудил с ним немного этот вопрос. Причем не по моей инициативе, он сам поздравил меня с переходом, сказал, что классный город.

    Но для того, чтобы такой футболист, как Юра Жирков, играл в "Балтике", мы должны создать ему условия.

    Если я ему скажу, что у нас заезд в отель, а на обед и ужин нам нужно сесть в такси и поехать в другую точку в городе, тренироваться — в другой город, потому что только там натуральное поле, а играем мы в четвертой локации, то Юра хорошенько подумает», — сказал Игнашевич во время конференции на YouTube-канале «Балтики».

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