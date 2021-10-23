ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин ТюкавинРПЛ. «Динамо» разгромило «Химки», «Зенит» примет «Спартак»
  • 16:20
    • «Челси» отгрузил семь мячей в ворота «Норвича»
  • 15:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Нижний Новгород»
  • 15:37
    • Климентьев завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах на ЧМ
  • 15:28
    • Александрова вышла в финал Кубка Кремля на отказе соперницы
  • 13:19
    • Игнашевич обсудил с Жирковым возможный переход в «Балтику»
    Все новости спорта

    «Челси» отгрузил семь мячей в ворота «Норвича»

    «Челси» — «Норвич»: счет матча 7:0, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Челси Норвич Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Челси» одержал крупную победу над «Норвичем» в домашнем матче девятого тура английской Премьер-лиги.

    Мэйсон Маунт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мэйсон Маунт

    Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 7:0.

    Уже на 8-й минуте Мэйсон Маунт вывел хозяев вперед. Спустя десять минут Каллум Хадсон-Одои удвоил преимущество лондонцев.

    На 42-й минуте отличился Рис Джеймс, воспользовавшись передачей Маунта.

    После перерыва «Челси» не остановился на достигнутом. Бен Чилуэлл забил на 57-й минуте, а автогол Максимилиана Ааронса на 63-й минуте позволил сделать счет 5:0.

    «Канарейки» остались в меньшинстве на 65-й минуте, когда Бен Гибсон получил вторую желтую карточку.

    За пять минут до конца основного времени Маунтреализовал пенальти. Он же в компенсированное время поставил победную точку, оформив хет-трик.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Норвич Сити 7:0
    Голы: 1:0 Мэйсон Маунт (8'), 2:0 Каллум Хадсон-Одои (18'), 3:0 Рис Джеймс (42'), 4:0 Бен Чилвел (57'), 5:0 Максимилиан Ааронс (автогол) (62'), 6:0 Мэйсон Маунт (пенальти) (85') Челси: Эдуард Менди, Трево Чалоба, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, Жоржиньо (Рубен Лофтус-Чик, 64'), Матео Ковачич, Бен Чилвел, Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои (Хаким Зиеш, 70'), Кай Хаверц (Росс Баркли, 70') Норвич Сити: Теэму Пукки, Джошуа Сарджент (Andrew Omobamidele, 69'), Димитрис Яннулис (Брендон Уильямс, 46'), Кенни Маклин, Матиас Норманн, Пьерр Лис-Мелу (Милот Рашица, 46'), Максимилиан Ааронс, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Озан Кабак, Тим Крул Предупреждения: Пьерр Лис-Мелу (45'), Бен Гибсон (55'), Бен Гибсон (65'), Матиас Норманн (83')

    В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает первое место (22 очка), а «Норвич» — последнее (2 очка).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чья сухая серия прервется на «ВЭБ Арене»?
  • ЦСКА — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Бавария» устроит разгром «Хоффенхайму»?
  • «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Скажется ли на форме Федора долгий простой?
  • Емельяненко — Джонсон. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.84
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Емельяненко — Джонсон
  • Прочие
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетико Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры