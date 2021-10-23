«Челси» — «Норвич»: счет матча 7:0, обзор голов

одержал крупную победу надв домашнем матче девятого тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 7:0.

Уже на 8-й минуте Мэйсон Маунт вывел хозяев вперед. Спустя десять минут Каллум Хадсон-Одои удвоил преимущество лондонцев.

На 42-й минуте отличился Рис Джеймс, воспользовавшись передачей Маунта.

После перерыва «Челси» не остановился на достигнутом. Бен Чилуэлл забил на 57-й минуте, а автогол Максимилиана Ааронса на 63-й минуте позволил сделать счет 5:0.

«Канарейки» остались в меньшинстве на 65-й минуте, когда Бен Гибсон получил вторую желтую карточку.

За пять минут до конца основного времени Маунтреализовал пенальти. Он же в компенсированное время поставил победную точку, оформив хет-трик.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Норвич Сити 7:0 Голы: 1:0 Мэйсон Маунт (8'), 2:0 Каллум Хадсон-Одои (18'), 3:0 Рис Джеймс (42'), 4:0 Бен Чилвел (57'), 5:0 Максимилиан Ааронс (автогол) (62'), 6:0 Мэйсон Маунт (пенальти) (85') Челси: Эдуард Менди, Трево Чалоба, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, Жоржиньо (Рубен Лофтус-Чик, 64'), Матео Ковачич, Бен Чилвел, Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои (Хаким Зиеш, 70'), Кай Хаверц (Росс Баркли, 70') Норвич Сити: Теэму Пукки, Джошуа Сарджент (Andrew Omobamidele, 69'), Димитрис Яннулис (Брендон Уильямс, 46'), Кенни Маклин, Матиас Норманн, Пьерр Лис-Мелу (Милот Рашица, 46'), Максимилиан Ааронс, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Озан Кабак, Тим Крул Предупреждения: Пьерр Лис-Мелу (45'), Бен Гибсон (55'), Бен Гибсон (65'), Матиас Норманн (83')

В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает первое место (22 очка), а «Норвич» — последнее (2 очка).