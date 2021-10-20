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    «Зенит» проиграл «Ювентусу» в Юношеской лиге УЕФА

    Футбол Юношеская лига УЕФА Зенит Футбол России Ювентус Футбол Италии
    Петербургский «Зенит» потерпел домашнее поражение от туринского «Ювентуса» (0:2) В матче 3-го тура Юношеской лиги УЕФА в группе H.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    Защитник «Ювентуса» Габриэле Мулацци открыл счет уже на 2-й минуте игры. А на 68-й минуте Николо Турко закрепил преимущество гостей.

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    В следующем туре «Зениту» предстоит выездной поединок с «Ювентусом». Матч состоится 2 ноября.

    В параллельном матче группы английский «Челси» одержал победу над шведским «Мальме» (4:2).

    В турнирной таблице лидирует «Ювентус» с 7 очками, у «Челси» их 6, «Зенит» имеет 3 очка, а «Мальме» — 1.

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    В группе Е «Барселона» не смогла обыграть киевское «Динамо» — 0:0.

    Таким образом, киевляне продолжат возглавлять группу E с семью очками в активе, «Барселона» — вторая (4 очка).

    В параллельной встрече квартета молодежная команда «Манчестер Юнайтед» одолела «Аталанту» со счетом 4:2.

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