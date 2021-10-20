«Зенит» проиграл «Ювентусу» в Юношеской лиге УЕФА

Петербургскийпотерпел домашнее поражение от туринского(0:2) В матче 3-го тура Юношеской лиги УЕФА в группе H.

Защитник «Ювентуса» Габриэле Мулацци открыл счет уже на 2-й минуте игры. А на 68-й минуте Николо Турко закрепил преимущество гостей.

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В следующем туре «Зениту» предстоит выездной поединок с «Ювентусом». Матч состоится 2 ноября.

В параллельном матче группы английский «Челси» одержал победу над шведским «Мальме» (4:2).

В турнирной таблице лидирует «Ювентус» с 7 очками, у «Челси» их 6, «Зенит» имеет 3 очка, а «Мальме» — 1.

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В группе Е «Барселона» не смогла обыграть киевское «Динамо» — 0:0.

Таким образом, киевляне продолжат возглавлять группу E с семью очками в активе, «Барселона» — вторая (4 очка).

В параллельной встрече квартета молодежная команда «Манчестер Юнайтед» одолела «Аталанту» со счетом 4:2.