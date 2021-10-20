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    Роджерс: Второй гол мы просто подарили «Спартаку»

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    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал игру команды в матче со «Спартаком» (4:3) в Лиге Европы.

    Брендан Роджерс
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    Брендан Роджерс

    «Мы и перед игрой говорили футболистам, что нужно делать больше забеганий, забросов за спину защитникам, и по ходу встречи просили это делать.

    Да, мы удовлетворены результатом, игрой во втором тайме, когда показали характер и агрессию. Рад, что Дака оформил покер.

    "Спартак" не удивил нас, это хорошие игроки, они показали хорошее качество футбола. Второй гол мы просто подарили сопернику.

    Российские футболисты всегда отличались высоким уровнем и хорошей физической подготовкой.

    В составе "Спартака" мне понравились Айртон, который провел фантастический первый тайм, и Ларссон, который здорово выглядел, был техничен.

    Посмотрим, кто из игроков из России сможет сыграть в АПЛ», — сказал Роджерс «Р-Спорт».

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