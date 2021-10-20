Роджерс: Второй гол мы просто подарили «Спартаку»

Брендан Роджерс Фото: globallookpress.com
«Мы и перед игрой говорили футболистам, что нужно делать больше забеганий, забросов за спину защитникам, и по ходу встречи просили это делать.
Да, мы удовлетворены результатом, игрой во втором тайме, когда показали характер и агрессию. Рад, что Дака оформил покер.
"Спартак" не удивил нас, это хорошие игроки, они показали хорошее качество футбола. Второй гол мы просто подарили сопернику.
Российские футболисты всегда отличались высоким уровнем и хорошей физической подготовкой.
В составе "Спартака" мне понравились Айртон, который провел фантастический первый тайм, и Ларссон, который здорово выглядел, был техничен.
Посмотрим, кто из игроков из России сможет сыграть в АПЛ», — сказал Роджерс «Р-Спорт».