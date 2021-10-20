Черчесов: В Турции от меня отказались, сделали выбор в пользу другого специалиста

Бывший главный тренер сборной Россиипризнался, что ему уже поступали предложения от клубов и национальных команд.

«Отдыхать не устал. Мое внутреннее состояние не меняется от того, какой пост занимаю или же переживаю период вне трудовой деятельности. Варианты трудоустройства были, но по разным причинам не принял предложения от нескольких клубов и сборных. Не могу конкретизировать, если посчитают нужным, сами об этом скажут. Но и от меня однажды отказались — в Турции. Сделали выбор в пользу другого специалиста.

Из Турции звонили — два раза общался с членом правления федерации, известным в прошлом футболистом Хамитом Алтынтопом. Мне легко вести диалог, потому что в течение пяти лет мы играли против турок шесть раз и наш штаб владел подробной информацией об этой команде.

Это было в середине сентября. Я был одним из кандидатов, но остановились на Штефане Кунце. Меня интересовала такая работа, потому что знакомы задачи. Плюс хорошо понимали текущую ситуацию. Это тот материал, которым владеет наш тренерский штаб. С Ираком же не получилось потому, что сложно за пять минут разорвать один контракт и подписать следующий — предложение поступило сразу после ухода из сборной России.

Интерес проявляли и клубы РПЛ, но предложений пока не делали. Впрочем, я не удивлен. Турнир идет, а любому коллеге желаю в труде только удачи», — сказал Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу».