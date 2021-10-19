ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Team SpiritКиношная история со счастливым концом. Как Team Spirit покорила большой киберспортивный турнир?
  • 14:40
    • Тарасов объявил о приостановке карьеры
  • 12:42
    • Семак сообщил, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с «Ювентусом»
  • 10:52
    • Руни хочет возглавить «Ньюкасл»
  • 10:25
    • Кучерову может понадобиться операция после травмы, полученной в игре с «Вашингтоном»
    Все новости спорта

    Игрок академии «Локомотива» рассказал об унижениях со стороны тренера

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Между тем Скандалы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Игрок академии «Локомотива» 2005 года рождения Степан Бердников написал письмо на имя генерального директора клуба Владимира Леонченко в связи с оскорблениями в свой адрес со стороны тренера вратарей Дмитрия Екимова.

    Игрок академии «Локомотива» пожаловался на тренера
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игрок академии «Локомотива» пожаловался на тренера

    Письмо оказалось в распоряжении «Чемпионата», который опубликовал его на своем сайте.

  • Рангник: В «Локомотиве» не было отдела скаутинга. Я даже не поверил в это
  • Читайте по теме

    • «Довожу до вашего сведения, что вчера, 8 октября 2021 года, в 21:45 часов я зашел в комнату воспитателя, чтобы сдать телефон и ноутбук. Там находился тренер вратарей Екимов Дмитрий Владимирович. Я положил телефон и направлялся к выходу. Вслед Дмитрий Владимирович мне задает вопрос: "Ты смотришься в зеркало каждый день?" Я повернулся к нему и ответил: "Нет! А что?"

    Он продолжил: "Когда ты встаешь каждое утро, смотри в зеркало, какое ты говно". Я ответил: "Почему я говно?" Он ответил, что я плохо играю, и сказал, чтобы я уезжал в свой "Урал" вслед за другом.

    После этого я вышел из комнаты, ушел на свой этаж и очень долго не мог заснуть. Прошу разобраться в данном вопросе и применить меры по отношению к Екимову Д.В.», — говорится в письме Бердникова.

    Письмо Степана Бердникова
    championat.com
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интеру» до перерыва победы не видать?
  • «Интер» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 3.13
    •
  • Наберет ли «Шахтер» очки в матче с «Реалом»?
  • «Шахтер» Д — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Огорчит ли Суарес «Ливерпуль» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.83
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Интер — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Атлетико — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСЖ — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Зенит — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры