Игрок академии «Локомотива» рассказал об унижениях со стороны тренера

Игрок академии «Локомотива» 2005 года рождениянаписал письмо на имя генерального директора клубав связи с оскорблениями в свой адрес со стороны тренера вратарей

Письмо оказалось в распоряжении «Чемпионата», который опубликовал его на своем сайте.

«Довожу до вашего сведения, что вчера, 8 октября 2021 года, в 21:45 часов я зашел в комнату воспитателя, чтобы сдать телефон и ноутбук. Там находился тренер вратарей Екимов Дмитрий Владимирович. Я положил телефон и направлялся к выходу. Вслед Дмитрий Владимирович мне задает вопрос: "Ты смотришься в зеркало каждый день?" Я повернулся к нему и ответил: "Нет! А что?"

Он продолжил: "Когда ты встаешь каждое утро, смотри в зеркало, какое ты говно". Я ответил: "Почему я говно?" Он ответил, что я плохо играю, и сказал, чтобы я уезжал в свой "Урал" вслед за другом.

После этого я вышел из комнаты, ушел на свой этаж и очень долго не мог заснуть. Прошу разобраться в данном вопросе и применить меры по отношению к Екимову Д.В.», — говорится в письме Бердникова.