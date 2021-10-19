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    Аллегри: Нужно набирать очки в Петербурге, чтобы закрепиться на вершине группы

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Знаю, что "Зенит" — хорошая команда. В Лондоне с "Челси" он хорошо оборонялся.

    Для нас третий тур — это важная стадия, она позволит нам повысить вероятности выхода в плей-офф.

    Для того чтобы совершить следующий качественный скачок, нужно набирать очки в Петербурге. Тогда мы закрепимся на вершине группы.

    Де Лигт полностью восстановился, он выйдет на поле. Иначе сыграл бы Ругани. Поскольку Маттейс восстановился полностью, он и будет играть. Алекс Сандро тоже восстановился. Де Шильо неплохо играл с "Ромой", но он должен показывать такую игру постоянно.

    Щенсны, Де Лигт и Бонуччи однозначно будут играть с первых минут, с остальными я не определился. Что касается Артура, то он пока не может сыграть в основе, наверное. Но хотя бы тайм он сыграет.

    С Моратой все хорошо. Он восстановился на 100 процентов, может начать матч в стартовом составе», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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