Аллегри: Нужно набирать очки в Петербурге, чтобы закрепиться на вершине группы

Главный тренер «Ювентуса»поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Знаю, что "Зенит" — хорошая команда. В Лондоне с "Челси" он хорошо оборонялся.

Для нас третий тур — это важная стадия, она позволит нам повысить вероятности выхода в плей-офф.

Для того чтобы совершить следующий качественный скачок, нужно набирать очки в Петербурге. Тогда мы закрепимся на вершине группы.

Де Лигт полностью восстановился, он выйдет на поле. Иначе сыграл бы Ругани. Поскольку Маттейс восстановился полностью, он и будет играть. Алекс Сандро тоже восстановился. Де Шильо неплохо играл с "Ромой", но он должен показывать такую игру постоянно.

Щенсны, Де Лигт и Бонуччи однозначно будут играть с первых минут, с остальными я не определился. Что касается Артура, то он пока не может сыграть в основе, наверное. Но хотя бы тайм он сыграет.

С Моратой все хорошо. Он восстановился на 100 процентов, может начать матч в стартовом составе», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».