Филин: «Ахмат» — это агрессивный соперник, было много борьбы

Полузащитник «Химок»прокомментировал победу команду над «Ахматом» (2:0) в матче 11-го тура РПЛ.

«Долгожданная победа, все очень рады безумно. Верю, что после этой победы будет взлет, хорошая серия.

"Ахмат" — это агрессивный соперник, знаем их тренера, ребят. Было много борьбы, но мы были готовы бороться. Эмоциональное состояние изменилось, нужно двигаться дальше.

Какой настрой на "Динамо"? Мы уже выигрывали у них в прошлом году, мы фавориты. Планы на этот сезон — подниматься максимально выше.

Ситуация непростая, нужно двигаться выше и дальше. Будет ставить постепенно задачи», — сказал Филин «Матч ТВ».

Подмосковная команда набрала 11 очков и переместилась на 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.