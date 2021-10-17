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    Шалимов о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА: Если все естественно, что вы тогда свистите?!

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    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о спорном моменте в игре РПЛ с ЦСКА (0:1).

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    На 21-й минуте мяч попал в руку хавбеку армейцев Бахтиеру Зайнутдинову в штрафной. Главный арбитр Артем Любимов пошел к монитору после приглашения ВАР, но не назначил пенальти.

    «Обидное поражение. Я давно не говорил про судейство. Но если главного арбитра зовут к монитору, то невозможно не дать пенальти.

    Игрок ЦСКА хотел сыграть головой, но мяч ему попал в руку. Была хорошая подача, могли завершить этот эпизод. Мы рассчитывали на стандарты, работали над этим.

    Судья, когда мы спросили у него про этот эпизод, сказал, что там рука находилась в естественном положении, пенальти не было. Что было естественно? То, что не дали одиннадцатиметровый, или что?

    В принципе, вообще все естественно. Когда люди прыгают, руки находятся в другом, но естественном положении. Когда люди отворачиваются, то тоже все происходит естественно. Все это так!

    Неестественное положение рук было только в матче "Краснодар" — ЦСКА, когда действительно была игра рукой. Но почему-то там не дали пенальти. Я вообще не понимаю. Тогда вообще пенальти не надо давать, раз у нас все естественно! Больше не буду говорить про судейство.

    Думаю, если бы был пенальти, мы бы могли организованно играть и, может быть, выиграть эту игру или не проиграть. В раздевалке было эмоционально.

    Наша команда проиграла, но что говорить ребятам? Если все естественно, то что вы тогда свистите?! У меня все по этому поводу», — заявил тренер клубной пресс-службе.

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