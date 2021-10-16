«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 9-го тура чемпионата Испанииодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 90-й минуте, когда победу хозяевам точным ударом принес Хулен Лобете.

Отметим, что в концовке первого тайма с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Реала Сосьедад» Айен Муньос.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Мальорка 1:0 Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо, Робен Ле Норман, Айэн Муньос, Андер Гевара (Мартин Субименди, 46'), Порту Кристиан (Игор Субельдия, 90'), Микель Мерино, R.Navarro (Андони Горосабель, 46'), Аднан Янузай (Хулен Лобете, 66'), Александер Исак (Александр Сёрлот, 67') Мальорка: Анхель Родригес (Абдон Пратс, 76'), Амат Ндиайе (Фер Ниньо, 63'), Ли Кан Ин (Хорди Мбула, 86'), Дани Родригес, Иньиго Руис де Галарета (Иддрису Баба, 77'), Родриго Батталья (Сальва Севилья, 62'), Бриан Оливан, Franco Russo, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Маноло Рейна Предупреждения: Айэн Муньос (14'), Luis Garcia (18'), Родриго Батталья (42'), Айэн Муньос (45 + 2'), Порту Кристиан (45 + 3'), Анхель Родригес (45 + 3'), Дани Родригес (85')

«Реал Сосьедад» обошел в таблице Примеры мадридские «Реал» и «Атлетико» и с 20 баллами возглавляет чемпионат. Отметим, что беспроигрышная серия команды в Ла Лиге достигла 8 матчей. «Мальорка» с 11 очками находится на 12-й позиции.